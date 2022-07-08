В якутском селе Чурапча бензовоз с дизельным топливом упал в озеро

Фото: пресс-служба АО «Энерготрансснаб»

Утром 8 июля в селе Чурапча машина, везшая дизельное топливо, во время выполнения рейса съехала с дороги в озеро Липпетях, сообщает прокуратура Якутии.

ДТП произошло около дизельной станции. Часть нефтепродуктов попала в озеро. Объем разлитого топлива уточняется. На данный момент установлена заградительная линия для предотвращения дальнейшего разлива.

Фото: пресс-служба АО «Энерготрансснаб»

Бензовоз принадлежит АО «Энерготрансснаб». Компания отмечает, что машина съехала с дороги из-за неудовлетворительного состояния дамбы, которую размыло в результате прошедших накануне дождей. Направлена бригада для перекачки топлива и подъема бензовоза, а также сорбент для устранения попадания топлива в почву и водоем. При этом организация передает, что озеро не используется для забора питьевой воды.

Проведенное медосвидетельствование показало, что в момент аварии водитель бензовоза был трезв.

Фото: прокуратура Якутии

Проводится проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего, ущерб, причиненный окружающей среде, даст оценку соблюдению требований природоохранного законодательства и др.