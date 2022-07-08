В Мегино-Кангаласском районе иностранец обвиняется в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере

Фото: прокуратура Якутии

Чтобы нажиться, мужчина решил подработать наркокурьером. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет в составе организованной группы в особо крупном размере, сообщает прокуратура Якутии

Получив информацию о закладке наркотиков на территории Мегино-Кангаласского района, он прибыл на место, чтобы забрать их. Злоумышленник собирался распространить товар на территории Якутска. При задержании сотрудники полиции изъяли у него два килограмма запрещенных веществ.

Прокурор Мегино-Кангаласского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд для рассмотрения по существу.

Отдельное расследование начато в отношении остальных участников организованной преступной группы.

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