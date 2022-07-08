Прокуратура Якутска потребовала у мэрии привести в порядок Окружное шоссе

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Прокуратура Якутска провела проверку исполнения законодательства о дорогах и дорожной деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе проверки выяснилось, что пешеходные переходы на Окружном шоссе не оборудованы дублирующими знаками «Пешеходный переход», а также светофорами с вызывной фазой, и это создает аварийные ситуации.

С момента приемки шоссе в 2021 году на участке улицы Жорницкого до Покровского тракта произошло три дорожно-транспортных происшествия из-за ненадлежащих дорожных условий.

Прокуратура города обратилась в суд с требованием признать бездействие мэрии Якутска незаконным, а также возложить на нее обязанность привести Окружное шоссе в соответствие с нормативными требованиями.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, обратив решение к немедленному исполнению. Исполнение судебного решения на контроле прокуратуры города.

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