Из-за урагана в Якутии соревнования по вольной борьбе перенесли в другое место

Фото: правительство Якутии

В Якутии из-за плохих погодных условий перенесли соревнования по вольной борьбе. Ранее стало известно, что в поселке Борогонцы, где сейчас проходят VIII Спортивные игры народов Якутии, вновь поднялся ураганный ветер. Из-за этого пришлось отменить соревнования по мини-футболу.

Сообщается, что погода также стала причиной переноса соревнований по вольной борьбе. Спортсменов перевезут в Мындаабу, где состоится полуфинал турнира.

Отметим, что из-за сильного ветра в Борогонцах произошло ЧП, когда на зрителей упал экран: более 20 человек получили травмы, в том числе несколько детей, пятеро оказались в больнице. Двоих пострадавших позже доставили в Якутск.

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