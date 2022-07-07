Поток туристов в Якутию растет после пандемии

Фото: правительство Якутии

В правительстве Якутии отметили восстановление турпотока в республику на допандемийный уровень. В министерстве торговли и туризма подсчитали, что в 2019 году Якутию посетили более 200 тысяч туристов, а в 2020 году, с началом пандемии, это число сократилось до 114 тысяч человек. Уже в 2021 году показатель приезжих вновь поднялся до 190 тысяч, и судя по показателям начала 2022 года, тенденция на рост сохраняется.

«В этом году рост продолжается. Только за январь-март поток туристов увеличился на 43 процента. За первый квартал туристические маршруты Якутии посетили 40,4 тысяч человек, в прошлом году за это время туристов было 28,2 тысяч человек», – пояснил министр предпринимательства, торговли и туризма Тимур Ханды.

Восстановление турпотока связывают, в том числе, с развитием туротрасли в Якутии. К примеру, Через Фонд развития предпринимательства бизнесмены получают микрозаймы до 5 миллионов рублей по ставке ставке 5 % на создание туристических объектов. Также предприниматели получают субсидии до миллиона рублей на создание круглогодичных гостиниц.

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