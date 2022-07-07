В Якутии назначили трех новых районных прокуроров

Петров, Яковлев, Холмогоров. Фото: прокуратура Якутии

Прокуратура Якутии сообщила о назначении трех новых прокуроров в районах республики. Приказами генпрокурора были утверждены в должности прокуроры Анабарского, Намского и Среднеколымского районов. Все приказы датированы 28 июня.

Прокурором Анабарского района был назначен младший советник юстиции Алексей Петров. Он родился в 1989 году, в 2011 получил высшее образование в юриспруденции и поступил на службу в прокуратуру. Ранее он работал старшим помощником прокурора в Намском районе и в Якутске, а с 2020 года был заместителем прокурора Анабарского района.

В Намский район был назначен советник юстиции Андрей Яковлев – он родился в 1985 году, в 2007 отучился на юридическом и поступил в прокуратуру. Он побывал в должности помощника и старшего помощника прокурора в Вилюйском районе, а также зампрокурора Верхневилюйского и Мегино-Кангаласского районов.

В Среднеколымском районе прокурором был назначен Алексей Холмогоров. Он родился в 1986 году, в 2008 закончил юридический в Волгоградской академии МВД, а в прокуратуре начал работать с 2010 года. Он прошел путь от помощника прокурора Оймяконского района до прокурора отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики. С 2018 года работал заместителем прокурора Хангаласского района.

Отметим, что все трое имеют награды и благодарности от Генпрокуратуры за примерную службу.

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