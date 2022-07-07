В Якутии ограничили посещение национального парка «Ленские столбы»

Река Буотама. Фото: ru.wikipedia.org

Для неорганизованных групп до особого распоряжения введено ограничение на выдачу разрешений на посещение национального парка «Ленские столбы», сообщается в официальном телеграм-канале парка.

Это связано с установившимся высоким классом пожарной опасности. Под ограничение попали река Буотама и стоянка «Диринг Юрях».

На местности Тукулан, Лабыдьа (Ленские столбы) и Усть-Буотама можно приезжать свободно.

По состоянию на утро 7 июля в национальном парке «Ленские столбы» продолжают действовать четыре лесных пожара.

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