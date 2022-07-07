Госинспекторы в Якутии «пожалели» рыбаков, выловивших пять сибирских осетров

Фото: Красная книга РФ

Восточно-Сибирское территориальное управление Росрыболовства незаконно привлекла к административной ответственности трех человек при том, что в их действиях были признаки уголовного преступления, сообщает прокуратура Якутии.

В Якутии рыбаки незаконно выловили пять сибирских осетров. За нарушение правил охоты госинспектор Росрыболовства привлекли их к административному штрафу в 2 500 рублей.

Проверка Якутской природоохранной прокуратуры выявила этот факт и классифицировала его как незаконное решение. По информации ведомства, добыча краснокнижной рыбы является преступлением, предусмотренным частью первой статьи 258.1 УК РФ.

По данной статье правонарушитель наказывается от обязательных работ на срок до 480 часов или до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Прокуратура внесла руководителю Восточно-Сибирского территориального управления Росрыболовства представление. В результате прокурорского реагирования нарушения устранены, незаконные постановления по административным делам отменены.

По материалам проверки возбуждены уголовные дела по статье за незаконную добычу особо ценного вида, занесенного в Красную книгу России.

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