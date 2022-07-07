На территории Якутии расширят спутниковую связь

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Якутия и ФГУП «Космическая связь» в ближайшие месяцы подпишут соглашение о расширении услуг связи на территории региона, передает пресс-служба главы и правительства республики.

В частности, проект охватит обеспечение интернет-связью 90 объектов здравоохранения региона. Благодаря этому врачи смогут проводить пациентам диагностику с дистанционным участием коллег из центральных медицинских учреждений республики. Особенно это важно для жителей арктических районов.

Сообщается, что задействуют ресурсы двух новых спутников — «Экспресс АМУ 3» и «Экспресс АМУ7». В результате объем услуг спутниковой связи и вещания, который предприятие предоставляет Якутии, менее чем за два года увеличится втрое.

ФГУП «Космическая связь» — российский государственный оператор спутниковой связи, космические аппараты которого обеспечивают глобальное покрытие. Предприятие входит в десятку крупнейших спутниковых операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса. Через его спутники республика получает 20 эфирных бесплатных телеканалов, осуществляются региональное вещание на телеканалах ВГТРК и ОТР.

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