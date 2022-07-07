Сардана Трофимова уступила Наталье Леонтьевой золото на дистанции 3000 метров

Фото: «Спорт Якутии»

7 июля прошло спортивное соревнование, за которым с интересом следили многие любители спорта и легкой атлетики. Речь идет о беге на дистанции 3000 метров в рамках VIII Спортивных игр народов Якутии. Дело в том, что в забеге принимали участие признанные звезды легкой атлетики из Якутии — Наталья Леонтьева и Сардана Трофимова.

Наталья Леонтьева — мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата России 2018 года на дистанции 3000 м с препятствиями, серебряный призер чемпионата России по кроссу весны 2019 года на дистанции 5 км. Наталья специализируется на беге на длинные дистанции. Кстати, 5 июля ей исполнилось 35 лет.

Сардана Трофимова родилась 28 марта 1988 года в городе Якутске. Спортсменка, мастер спорта международного класса (легкая атлетика), пятикратная чемпионка России по марафону, член сборной России по марафону. Также Трофимова вчера объявила о получении гражданства Киргизии, что позволит исполниться мечте всей ее жизни — участию в Олимпийских играх.

В итоге в супердуэли легкоатлеток на 3000 метров с отрывом победила Наталья Леонтьева, в Спортивных играх Якутии представляющая Сунтарский район. Сардане Трофимовой (Верхневилюйский район) досталась серебряная медаль, а тройку призеров замкнула Изабелла Борисова из Усть-Алданского района.

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