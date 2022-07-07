В Якутии на 7 июля действуют 87 лесных пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 8 утра 7 июля число действующих лесных пожаров в Якутии увеличилось до 87, площадь — 42,9 тысячи га, сообщает региональный оперштаб.

В Нерюнгринском районе их количество возросло до 37, днем ранее было 33. В Алданском, наоборот, число возгораний снизилось с 23 до 19. В Усть-Майском улусе, где вчера фиксировали восемь пожаров в лесах, сегодня уже бушуют 12. Еще в семи районах республики регистрируют от одного до пяти.

Продолжают действовать четыре лесных пожара на территории национального парка «Ленские столбы». Возгорания у Якутска в Маганском лесничестве потушили.

Всего за сутки огнеборцы ликвидировали 15 пожаров в лесах, локализовали восемь и обнаружили 17 новых.

На сегодня 763 человека, в том числе 101 доброволец из числа местного населения, тушат 22 возгорания на площади 4,5 тысячи га. Задействовано 60 единиц техники.

При обнаружении пожара в лесах республики сообщите по номеру 8-4112-44-74-76 либо 8-800-100-94-00.

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