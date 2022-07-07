Якутский бегун Артур Бурцев завоевал золото на дистанции 5000 метров VIII Спортивных игр народов Якутии

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Утром 7 июля в селе Борогонцы Усть-Алданского прошел забег на 5000 метров среди мужчин в рамках VIII Спортивных игр народов Якутии, сообщает «Спорт Якутии».

Артур Бурцев, ставший медиагероем вчерашнего дня из-за досадно упущенной медали за бег на 10000 метров, сегодня взял реванш и завоевал первое место в дистанции на 5000 метров.

Второе место занял Дьулустан Елисеев, третье — Роман Алексеев.

Напомним, 6 июля Артур Бурцев на финишной прямой в забеге на 10 километров получил солнечный удар. Его мама бросилась на помощь, но из-за этого Артура дисквалифицировали и лишили серебра. Впрочем, сам спортсмен отнесся к этому по-философски и согласился с решением судей.

Сегодня в Борогонцах облачная погода, температура воздуха — плюс 25 градусов Цельсия, поэтому для спортсменов условия комфортные.

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