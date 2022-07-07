В Якутии обнаружено 30 новых случаев COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 7 июля в Якутии выявлено 30 случаев коронавируса, сообщает телеграм-канал вице-премьера республики Ольги Балабкиной.

В Якутске обнаружено 14 случаев, в Мирнинском, Нюрбинском, Ленском, Верхневилюйском, Кобяйском, Намском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском – от трех до одного.

За сутки лаборатории республики провели 1 520 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 376 498 тестов.

За последние сутки госпитализировано шесть человек, выздоровели 37 человек.

Первым компонентом привиты 635 759 человек или 88,7% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 167 138 человек или 66,6% от количества лиц, у кого наступил срок. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Алданском, Горном, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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