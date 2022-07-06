В Якутии повысили зарплаты бюджетникам

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии отчитались об увеличении фонда оплаты труда сотрудников бюджетных организаций. В правительстве отметили, что проводили повышение зарплат бюджетников поэтапно, сначала на 3,6% с 1 января, затем еще на 6,4; – с 1 апреля. В итоге суммарно к лету зарплата бюджетников выросла на 10%.

«Поэтапно была увеличена зарплата более 35 тысяч работников, не отнесенных к «майским» указам Президента РФ 2012 года <...> Повышение коснулось ветеринаров, агрономов, зоотехников, лесников, пожарных, бухгалтеров, экономистов, инженеров, водителей, машинистов, поваров и прочих категорий работников бюджетной сферы», – перечислили в правительстве.

Также с 1 июня на 10% был увеличен МРОТ, до 15 279 рублей. По подсчетам чиновников, с учетом всех надбавок минимальный размер оплаты труда в Якутии теперь составляет 38 198 или 42 781 рублей в зависимости от районного коэффициента.

«В целях обеспечения минимальной гарантии по оплате труда и индексации заработной платы фонд оплаты труда государственных и муниципальных служащих с 1 июня 2022 года увеличен на 10%. Кроме того, в июле 2022 года с перерасчетом с 1 января 2022 года будет произведено повышение зарплат целевых категорий работников до установленных соотношений к среднему трудовому доходу по республике. Повышение коснется 52 тысяч работников бюджетной сферы», – добавили в правительстве.

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