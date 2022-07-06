Необычного малыша обнаружили жители Якутска прямо в центре города

Фото: t.me/bisonlandykt

В среду, 6 июля, жители Якутска возле одного из жилых домов на улице Петра Алексеева увидели птенца хищной птицы, который сидел прямо на земле, передает телеграм-канал Zемля БиZоноV, подведомственный Минэкологии Якутии.

Они сообщили о своей необычной находке в министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. Сотрудники ведомства тут же выехали на место, забрали птенца и отвезли его в республиканский зоопарк «Орто-Дойду».

Фото: t.me/bisonlandykt

Оказалось, что это пустельга — хищная птица из семейства соколиных.

Сейчас она находится под присмотром специалистов, ей оказывают всю необходимую помощь. После недолгой передержки, если у нее не выявят никаких заболеваний и она будет способна самостоятельно выжить, ее выпустят на волю.

Неравнодушным горожанам выражают благодарность. А вопрос, как птенец пустельги оказался один на земле в центре города, остается открытым.

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