Прогноз погоды в Якутске на четверг, 7 июля

Фото: KP.RU

Днем 7 июля в столице республики пройдет сильный дождь с грозой, сообщают синоптики Якутского УГМС.

«Ночью кратковременный, днем сильный дождь, гроза, ветер ночью западный, днем северо-восточный 3-8 м/с, порывы 9-14 м/с. Ночью +17+19°, днем +25+27°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 33 градуса, ветер 6 м/с.

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