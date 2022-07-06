В нацпарке Якутии «Ленские столбы» действуют четыре лесных пожара. Для туристов ввели ограничения

Фото: KP.RU

На территории национального парка «Ленские столбы» в настоящее время действуют четыре природных пожара, в связи с этим для туристов ввели ряд запретов, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Ограничения касаются неорганизованных туристических групп и туристов. Так, под запретом подъем по реке Буотама, посещение местности Диринг-Юрях, а также других необорудованных территорий.

Официальных туроператоров, имеющих соответствующую регистрацию, они пока не коснутся, но это только до момента повышения класса пожарной опасности и ухудшения ситуации с пожарами, информирует администрация туробъекта.

Отмечается, что причиной возгораний стали сухие грозы. В данное время 103 человека, в том числе 18 сотрудников нацпарка, тушат три пожара. К четвертому доставляются бригады, развертываются силы и средства.

Всего с начала пожароопасного сезона здесь зарегистрировали семь пожаров, потушили три.

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