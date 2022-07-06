По факту жесткой посадки частного вертолета Robinson в Якутии проводится доследственная проверка

Фото: Андрей МИРЕЙКО, архив KP.RU
Следственные органы Восточного МСУТ СК России проводят проверку по факту совершения жесткой посадки частного вертолета Robinson в Мирнинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что 1 июля вертолет Robinson совершил жесткую посадку на площадку совхоза «Новый» Мирнинского района.
– В результате происшествия находившиеся на борту командир воздушного судна и один пассажир получили травмы, в настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Характер повреждений воздушного судна уточняется, – говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что в Якутии с 21 июня началась череда происшествий, связанных с воздушными суднами. Всего произошло три авиаинцидента, не считая последнего, в которых в целом погибло два человека, а различные травмы получил 21 человек.
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