В Усть-Алданском районе Якутии выписаны три пациента, пострадавшие во время урагана на стадионе в Борогонцах

Фото: t.me/sadovnikovdd

Все три пациента Усть-Алданской центральной районной больницы, пострадавшие при урагане на стадионе в Борогонцах 4 июля, выписаны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Также он добавил, что двое госпитализированных, доставленные санрейсом в Якутск, продолжают получать лечение в РБ-2 - Центре экстренной медицинской помощи. Их состояние стабильное.

Напомним, 4 июля после церемонии открытия стадиона в селе Борогонцы Усть-Алданского района налетел сильный ветер, разрушивший расположенные там конструкции. При этом пострадало 23 человека, в том числе четверо детей. Двоих людей пришлось доставить санрейсом в Якутск с травмами средней степени тяжести, еще троих оставили в Усть-Алданской центральной районной больнице.

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