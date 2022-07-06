Жителю Якутии пришлось уволиться из-за сообщений в WhatsАpp, дискредитирующих ВС РФ

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вилюйский районный суд Якутии оштрафовал жителя Вилюйского района Андрея Николаева на 60 тысяч рублей за сообщения в мессенджере WhatsАpp, умаляющие авторитет президента России и дискредитирующие тем самым Вооруженные силы РФ. Об этом говорится в материалах дела.

Дела были рассмотрены еще 6 апреля этого года на основании протоколов, составленных полицией ОМВД России по Вилюйскому району.

В суде было установлено, что Николаев отправил в группу WhatsАpp, где находится 121 пользователь, два сообщения на якутском языке, которые «явно умаляют авторитет президента РФ, Вооруженных сил РФ и подрывают к ним доверие».

Суд отметил, что группа в мессенджере приравнена к публичной, соответственно есть факт нарушения по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ.

В свою очередь подсудимый признал свою вину и указал, что уже был достаточно наказан – ему пришлось уволиться с работы. Николаев был признан виновным и его дважды оштрафовали по 30 тысяч рублей.

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