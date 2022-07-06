В Якутии лодка наехала на столб и опрокинулась, погиб пассажир

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

В отношении судоводителя в Якутии, по вине которого погиб человек, заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

Трагедия произошла 27 мая этого года на реке Амга. Несмотря на то, что в это время еще не была открыта навигация для маломерных судов, судоводитель взял трех пассажиров и повез их на лодке «Крым» по затопленной части сенокосного угодья реки Амга.

Из-за высокой воды он не увидел торчащий из воды столб. Лодка врезалась в него и опрокинулась на бок. Люди оказались в ледяной воде. Они все сумели выбраться, однако, одному из них стало плохо из-за переохлаждения, и он умер на берегу.

Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

В настоящее время расследование продолжается.

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