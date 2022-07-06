В Якутию для вызывания искусственных осадков вернулся Як-42

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Для вызывания искусственных дождей в Якутию вернулся самолет-зондировщик Як-42Д Центральной аэрологической обсерватории (Росгидромет).

Об этом сообщил первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников.

Он отметил, что самолет 6 июля будет работать в Чурапчинском и Таттинском районах.

Также запланирована работа второго самолета-зондировщика Ан-26 «Циклон» ФБУ «Авиалесоохрана» в Алданском, Нерюнгринском, Горном районах и городе Якутске.

В республике начинаются два самых сложных в плане пожароопасности месяца – июль и август, когда по прогнозам ожидается жара и минимум осадков.

Напомним, что 22 июня самолет-зондировщик Ан-30М, перевозящий более шести тонн продуктов из Якутска в Оленек, совершил жесткую посадку. Все члены экипажа остались живы, однако, трое из них получили травмы. Что касается самолета, то он был практически разрушен при падении.

Перед вылетом с самолета сняли оборудование для искусственного вызова осадков Веер. Оборудование осталось в аэропорту Якутска. Самолет должен был работать в республике до августа.

После этого власти Якутии решили вернуть самолет-лабораторию Як-42Д Центральной аэрологической обсерватории (Росгидромет), который работал в Якутии с середины мая до начала июня, а потом улетел.

Отмечалось, что, несмотря на крушение самолета Ан-30М, остается контракт на 79 миллионов рублей и поручение президента страны Владимира Путина по проведению на территории Якутии эксперимента по искусственному вызыванию осадков.

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