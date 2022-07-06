В Якутии выявили 29 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 6 июля в Якутии за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в своем телеграм-канале.

Из них 13 заболевших выявили в Якутске, в 12 районах — от одного до трех.

Всего за сутки лаборатории республики провели 1806 исследований на ковид, а с начала пандемии — 2 374 978 тестов.

В больницы за минувшие сутки попали четыре человека с COVID-19, выздоровели 44. На сегодня 24,4% заболевших лечатся в больницах, 75,6% — дома.

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