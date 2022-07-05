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Общество5 июля 2022 11:16

На VIII Спортивных играх народов Якутии развернули пожарные посты

Сотрудники будут наблюдать за безопасностью как на спортивных объектах, так и в местах проживания спортсменов
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: правительство Якутии

Фото: правительство Якутии

В Усть-Алданском районе Якутии организовали работу постов пожарной безопасности. Они будут действовать на время проведения VIII Спортивных игр народов Якутии, с 4 по 9 июля.

Всего посты будут организованы на 28 субъектах – в местах проживания и питания участников, и проведения соревнований. Всего задействовано 70 сотрудников пожарной службы.

Спортивные игры накануне уже отметились громким ЧП – в Борогонцах из-за ураганного ветра на участников соревнований и гостей упал экран. Более 20 человек получили травмы, пятеро сейчас остаются в больнице.