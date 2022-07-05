В Якутске на 17 лет посадили убийцу, который пытался выдать преступление за самооборону

Фото: СК Якутии

В Якутске приговорили к 17 годам тюрьмы мужчину, который убил двух человек. Преступление он совершил еще в октябре – якутянин распивал спиртное с парой собутыльников, после чего в компании возник конфликт, который перерос в потасовку. В ходе ссоры мужчина схватился за кухонный нож и изрезал своих оппонентов.

Сам убийца позже заявил, что лишь пытался защищаться. По его словам, погибшие пытались отобрать у него телефон. Однако произошедшее не было похоже на самооборону – следователи насчитали на телах жертв в общей сложности 19 ножевых ранений.

СК провел расследование и собрал доказательную базу. Несмотря на попытки оправдаться, суд вынес мужчине обвинительный приговор. Ближайшие 17 лет он проведет в колонии строгого режима.