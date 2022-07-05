В двух районах Якутии привлекут дополнительные силы из-за роста пожарной опасности

Фото: МЧС Якутии

Власти Якутии ожидают рост класса пожароопасности в лесах Мирнинского и Алданского районов. По данным премьера Андрея Тарасенко, повышение произойдет в ближайшие два дня. Тогда же правительство планирует привлечь к тушению лесов в этих районах дополнительные силы.

«Завтра самолет-зондировщик будет работать в Алданском и Нерюнгринском районах, где в результате грозовой активности ежедневно возникают лесные пожары на труднодоступных территориях. Далее зондировщик будет задействован в заречных районах», – добавил Тарасенко.

По словам премьера, сейчас в Якутии действует 83 лесных пожара, один из очагов расположен в нацпарке «Ленские столбы». Сейчас на пожарах в республике задействованы 680 пожарных, а также почти два десятка вертолетов и самолетов.