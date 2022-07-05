Для многодетных семей в Якутии разработают новые меры поддержки

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии планируют расширить меры поддержки для многодетных семей. Им хотят предоставить возможность получать жилищные сертификаты – речь идет о тех семьях, что стоят в очереди на получение земельных участков. Претендовать на такую поддержку смогут семьи с пятью и более детьми.

«Есть семьи, которые не готовы ждать очередь, им мы предложим жилищный сертификат или выплату, которую они могут сразу же направить на строительство, ремонт или первоначальный взнос», – заявил премьер Якутии Андрей Тарасенко.

Пока чиновники не готовы назвать точный формат и размер поддержки – его определит Минтруда, после чего проект направят на рассмотрение в Ил Тумэн. В правительстве добавили, что на жилищную программу для семей с пятью и более детьми в Якутии за три года было выделено почти 1,4 миллиарда рублей. Всего в регионе проживает 32 тысячи многодетных семей, в программе сейчас участвуют более 1800.