Прогноз погоды в Якутске на среду, 6 июля

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Днем 6 июля в столице республики воздух прогреется до плюс 34 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с. При грозе порывистый ветер 17-22 м/с. Ночью +20+22°, днем +32+34°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 34 градуса.

Кроме того, 6 июля в Олекминском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Кобяйском, Горном, Верхоянском, Алданском, Нерюнгринском районах ожидаются дожди количеством 11 мм и более.

В Олекминском, Вилюйском, Верхневилюйском, Сунтарском, Нюрбинском, Алданском, Нерюнгринском, Кобяйском, Оймяконском, Горном, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском, городе Якутске и его окрестностях, Усть-Алданском, Чурапчинском, Таттинском, Томпонском, Усть-Майском районах ожидаются грозы, при грозах порывистый ветер до 17-22 м/с.