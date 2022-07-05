В Якутии из аварийного жилья по программе расселили 19 тысяч человек

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В Якутии по состоянию на 1 июля с начала программы переселения из аварийного жилья переселено 19 тысяч граждан из 350,37 тысяч квадратных метров аварийного жилья, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

К концу 2022 года планируется ликвидировать почти полмиллиона квадратных метров аварийного фонда и расселить 26 тысяч якутян.

Сегодня в республике ведется строительство 93 многоквартирных домов, из них 60 будут введены в этом году. В этих домах приобретено 2 833 жилых помещения общей расселяемой площадью более 100 тысяч квадратных метров метров.

В 2022 году по всем действующим этапам программы всего предусмотрено 15 920,17 миллионов рублей. Кроме того, решением правления публично-правовой компании «Фонд развития территорий» была одобрена дополнительная заявка республики на увеличение объема финансовой поддержки на 25 701,47 миллионов рублей на 2022-2023 годы.

До конца 2025 года в республике планируется переселить 61,4 тысяч граждан и ликвидировать аварийное жилье общей площадью 1 146,41 тысяч квадратных метров.