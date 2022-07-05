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Общество5 июля 2022 2:10

Прокуратура Якутска проверит автомобильные дороги города

Будет оценено их содержание, эксплуатация и ремонт
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Прокуратура города Якутска совместно с сотрудниками ГИБДД проводит выездные проверки соблюдения законодательства о дорожной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

Будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами требований законодательства об автомобильных дорогах и безопасности дорожного движения, в том числе при содержании, эксплуатации, ремонте автомобильных дорог на территории города.

«По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на фактическое устранение нарушений и приведение дорог в соответствие с нормативными требованиями», — добавили в прокуратуре.