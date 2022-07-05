В Якутии таксист возил пассажиров с неисправными тормозами и с неправильно установленным газовым оборудованием

Фото: прокуратуры Якутии

В суд направлено дело жителя Тааттинского района, который с нарушениями оказывал услуги межрайонных пассажирских перевозок, сообщает прокуратура Якутии.

Фото: прокуратуры Якутии

В очередной раз индивидуальный предприниматель на своем «Форде Транзит BUS» повез клиентов по маршруту село Черкех Таттинского района – село Хатырык Намского района. У поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района таксиста остановили инспекторы ДПС. Проверка установила, что у автомобиля множество неисправностей: отсутствие приводов дисковых тормозов, стойки стабилизаторов, установка несоответствующего требованиям газобаллонного оборудования и др.

Фото: прокуратуры Якутии

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По версии следствия, заведомо зная, что у его машины есть технические неисправности, он осуществил за денежное вознаграждение перевозку пассажиров.

После утверждения обвинительного заключения дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.