Мошенники из Владивостока, обокравшие 69 якутян, предстанут перед судом

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Двое граждан из Владивостока обвиняются в совершении 69 эпизодов мошенничества в отношении жителей Якутии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Вместе с еще одним мужчиной они организовали преступную группу. Аферисты звонили потерпевшим и, представляясь сотрудниками оператора сотовой связи, сообщали о списании денежных средств с их банковских карт. Жертвы передавали им коды авторизации, и злоумышленники списывали деньги со счетов через личный кабинет в мобильном приложении банка.

Таким образом они обокрали 69 жителей республики, общая сумма ущерба составила около трех миллионов рублей.

Двоих мошенников обвиняют по п. «г» ч.4 ст.158 УК РФ — кража, совершенная организованной группой, с банковского счета, с причинением значительного или крупного ущерба. В отношении третьего члена преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, он находится в федеральном розыске.