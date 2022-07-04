В Якутии ЕГЭ по информатике сдали на 100 баллов два выпускника

Фото: правительство Якутии

Двое выпускников в Якутии сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов. Как рассказали в правительстве республики, стобалльниками стали Василий Парников из Республиканского лицея-интерната и Данил Парфенов из Физико-технического лицея.

Ранее глава Якутии подписал распоряжение, согласно которому 100-бальники в этом году получают по 100 тысяч рублей за каждый экзамен, сданный на высший балл. К примеру, учащиеся Назар Павлов и Виталий Красиков ранее стали стобалльниками в двух дисциплинах – им выплатят уже по 200 тысяч.

Всего ЕГЭ в этом году в Якутии сдавали более 8 тысяч учащихся. Из них максимальный балл по одной из дисциплин набрал 21 выпускник. Также в ближайшее время огласят результаты учащихся, сдавших ЕГЭ в резервные дни.