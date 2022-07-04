В Якутске задержали пьяного стрелка с ружьем

Фото: МВД Якутии

В Якутске полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу. Сообщение правоохранителям поступило сегодня днем – жители пожаловались, что в районе улицы Каландаришвили слышны выстрелы. Проверить заявку выехали участковые отдела полиции №2.

Правоохранители обнаружили виновника переполоха – 46-летнего якутянина. Он стрелял из зарегистрированного ружья в собственном доме. Неясно, почему мужчина решил устроить стрельбы, но в этот момент он был пьян.

Полицейские забрали у якутянина оружие и гильзы. Самого мужчину задержали и доставили в отдел. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Для стрелка такая выходка может закончиться уголовной статьей: к примеру, в июне за подобный проступок якутянина приговорили к условному сроку. Мужчину признали виновным в хулиганстве после того, как он пьяным стрелял в воздух на улице.