В Якутии закончили первый этап создания нового грузового терминала

Фото: тг-канал Айсена Николаева

В Якутии ввели в эксплуатацию первый этап грузового терминала в Нижнем Бестяхе. Строительство узла началось еще в 2017 году – за пять лет в поселке была выстроена транспортно-логистическая база, способная принимать грузы по обычной и железной дороге, а также с реки. Мощность строящегося терминала оценивают более чем в 1 миллион тонн грузов в год с перспективой вырасти до 2 миллионов тонн после 2035 года.

«Транспортно-логистический центр построен на стыке федеральных автомобильных дорог и путей речного транспорта. И для того, чтобы у нас в навигацию шло бесперебойное снабжение грузов, в том числе по северному завозу, этот проект должен быть реализован», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Также в месте постройки терминала уже расположена необходимая транспортная инфраструктура: предприятия для обработки сухогрузов, железнодорожные подъездные пути и нефтеперевалочный комплекс. К узлу возможно подъехать с федеральных автотрасс «Лена» и «Колыма», а также с республиканской трассы «Амга». В теплое время года в Нижний Бестях ходят корабли из Якутска, а зимой будет работать ледовая переправа.