В Алданском районе погибли два работника золотодобывающей организации

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Прокуратура Якутии организует проверку по факту гибели двух работников золотодобывающей организации в Алданском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчины погибли на территории участка «Нижнеякокитский», расположенного в 70 километрах от города Алдан. По предварительной информации, причиной их гибели стал удар током.

На место трагедии выехал прокурор Алданского района. Он даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда, действиям или бездействию ответственных должностных лиц и другим вопросам.

По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.