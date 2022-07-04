Бюджетные организации Чурапчинского района задолжали более 26,6 миллионов рублей за коммунальные услуги

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В Чурапчинском районе сельские администрации, бюджетные организации и учреждения задолжали крупную сумму по потребленным коммунальным услугам, сообщает прокуратура республики.

Проверка прокуратуры Чурапчинского района выявила многочисленные факты неуплаты за услуги ЖКХ. К примеру, задолженность администрации Хоптогинского наслега составила порядка 500 тысяч рублей. По представлению прокуратуры муниципалитет устранил нарушения, к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо. В

Всего прокуратура района внесла 27 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 10 должностных лиц, погашено более 26,6 млн рублей задолженности.