Жительница Якутска сломала руку и плечо, поскользнувшись на автозаправке. Она потребовала более 140 тысяч рублей у «Саханефтегазсбыта»

Фото: АО "Сахатранснефтегазбыт"

Якутский городской суд рассмотрел иск Ольги М., которая получила увечья на одной из автозаправок «Саханефтегазсбыта». В своем иске женщина потребовала взыскать с компании материальный и моральный вред на общую сумму более 140 тысяч рублей.

18 февраля 2022 года около 17:30 жительница Якутска заехала на АЗС №51, принадлежащую АО «Саханефтегазсбыт». На входе в здание, где находится касса, женщина поскользнулась на кафельном полу и упала. В больнице ей поставили диагноз перелом руки и плеча, лечение заняло около двух месяцев.

Как указано на сайте Якутского горсуда, свои расходы на лечение женщина оценила в 40 350 рублей, также попросила суд компенсировать моральный вред в 100 000 рублей.

Судья установил, что Ольга М. пострадала из-за того, что автозаправка не была оборудована противоскользящим устройством. Ее требования суд удовлетворил частично и постановил взыскать с АО «Саханефтегазсбыт» компенсацию морального вреда в размере 70 000 рублей и материальный ущерб в размере 1 850 рублей.

Также компания должна выплатить в доход местного бюджета госпошлину в размере 400 рублей.