Уголовное дело завели в Якутии по факту охоты на краснокнижных уток

Красноголовый нырок. Фото: ru.wikipedia.org

Уголовное дело о незаконной охоте на редких птиц возбудили по материалам проверки прокуратуры Нюрбинского района, сообщает республиканская прокуратура.

Установлено, что в мае 2022 года на территории района осуществлена незаконная охота на чирков-клоктунов и красноголового нырка, занесенных в Красную книгу России.

Виновные ответят по п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ — незаконная охота в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена.

Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.

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