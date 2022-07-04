Уголовное дело завели в Якутии по факту охоты на краснокнижных уток

Красноголовый нырок. Фото: ru.wikipedia.org
Уголовное дело о незаконной охоте на редких птиц возбудили по материалам проверки прокуратуры Нюрбинского района, сообщает республиканская прокуратура.
Установлено, что в мае 2022 года на территории района осуществлена незаконная охота на чирков-клоктунов и красноголового нырка, занесенных в Красную книгу России.
Виновные ответят по п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ — незаконная охота в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена.
Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.
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