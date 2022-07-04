В Якутии выявлено 27 новых случаев COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 4 июля в Якутии обнаружено 27новых случаев коронавируса, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной.

В Якутске выявлено 11 случаев, в Мирнинском, Усть-Алданском, Намском, Олекминском, Таттинском, Хангаласском, Алданском районах – от одного до четырех.

За сутки лаборатории республики проведели 417 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 372 142 теста.

Госпитализировано семь человек, выздоровели 18 человек

Первым компонентом привиты 635 042 человека или 88,6% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 166 999 человек или 66,6% от количества лиц, у кого наступил срок. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Алданском, Горном, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах и в Якутске.