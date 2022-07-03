Количество паромов увеличили на переправе Кангалассы — Соттинцы в Якутии

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В связи с проведением в Усть-Алданском улусе VIII Спортивных игр народов Якутии на переправе Кангалассы — Соттинцы через реку Лену увеличено количество паромов, сообщает Минтранс республики в своем телеграм-канале.

Теперь здесь курсируют четыре парома, на переправе Якутск — Нижний Бестях перевозку осуществляют 14 паромов. Отслеживать их движение можно онлайн на сайте и в мобильном приложении «Паромы Якутии».

Ранее «КП — Якутия» сообщала, что на период проведения Игр паромы будут ходить круглосуточно.

VIII Спортивные игры народов Якутии пройдут в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса с 4 по 9 июля. Участников и гостей спортивного мероприятия, а также жителей района просят заранее планировать поездки и с уважением относиться ко всем участникам движения.

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