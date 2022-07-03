Путин наградил тренера по стрельбе из лука из Якутии медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: пресс-служба Минспорта Якутии

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 1 июля якутский тренер по стрельбе из лука Андрей Иксман награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Якутии.

Андрей Иксман — заслуженный тренер России и Якутии, отличник физической культуры и спорта Якутии. Работал главным тренером спортивной сборной команды Якутии по стрельбе из лука, является мастером спорта России.

Одна из его самых успешных воспитанниц — бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио и Лондоне Степанида Артахинова. Под началом Иксмана она тренируется с 2010 года.