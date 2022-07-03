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В Якутии началась подготовка к Ысыаху Олонхо в Оймяконском районе, сообщил глава Якутии Айсен Николаев во время своего прямого эфира в соцсетях.

В сентябре этого года пройдет традиционная научно-практическая конференция, предваряющая активную фазу подготовки к Ысыаху Олонхо.

«Научно-практическая конференция является важным организационным этапом. Организаторы празднования погружаются в атмосферу района, знакомятся с носителями традиций, выявляют специфику, которую можно ярко представить в предстоящем праздновании», — сказал Айсен Николаев.

В улусе уже побывали исследователи для сбора материалов. Собранные сведения послужат основой для научно-исследовательской работы по выявлению особенностей сохранения эпического наследия в Оймяконском районе.

Ысыах Олонхо в Якутии пройдет по графику: в 2023 году — в Оймяконском улусе, в 2024 году — в Амгинском улусе, в 2025 году — в Нерюнгринском районе.

Традиционный символ праздника был передан представителям Оймяконского района во время церемонии закрытия XV Ысыаха Олонхо в Верхневилюйске, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.