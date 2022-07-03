В Якутии проходит второй тур Международной олимпиады «Туймаада»

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В рамках II Международных интеллектуальных игр проходит XXIX международная олимпиада «Туймаада» по физике, химии, математике и информатике, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Ранее олимпиаде было присвоено имя инициатора и вдохновителя физико-математического движения в республике Михаила Алексеева.

По словам председателя жюри по информатике, заведующей кафедры информационной технологии СВФУ Натальи Николаевой, вчера в результате первого тура олимпиады школьники решили четыре задачи, каждая из которых оценивается 100 баллами. По регламенту на один день участникам дается пять часов.

На олимпиаду «Туймаада» отобрались ребята, которые уже проявили себя на других площадках, с высокими рейтинговыми результатами на других испытаниях.

«Ребята собрались очень сильные — Уральский федеральный университет, Казанский лицей, из Румынии две команды, из Казахстана несколько команд. Из Якутии участвуют девять ребят. В основном, из республиканского лицея-интерната, физико-технического лицея, один учащийся — СУНЦ СВФУ. Также очно пишут олимпиаду ребята из Казанского IT-лицея и университета ИННОПОЛИС», — сказала председатель жюри.

В жюри по информатике работают 15 человек, некоторые из них работают дистанционно. Из опытных коллег в «Туймааде» — кандидат технических наук, Сергей Волченков из Ярославского университета.

Дистанционные участники выполняют работы под видеонаблюдением на платформе ProctorEdu.

Второй год на олимпиаде «Туймаада» по информатике используется отечественная платформа Codeforces, автор — Михаил Мерзоянов.

Напомним, II Международные интеллектуальные игры проходят в городе Якутске с 1 по 10 июля.

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