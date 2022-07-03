В Якутии действует 36 лесных пожаров

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

На утро 3 июля в Якутии действуют 36 лесных пожаров на площади 38562,5 га, из них тушится 12, сообщает оперштаб республики.

За прошедшие сутки ликвидировано 6 лесных пожаров на площади 641,5 га. Обнаружено три лесных пожара на общей площади 868 га. Локализовано три лесных пожара на площади 6673,5 га. На тушении работают 440 человек и 15 единиц техники.

Зондировщик «Циклон» АН-26 ФБУ «Авиалесоохрана» работал в Усть-Майском и Алданских районах.

За прошедшие сутки отмечалась высокая грозовая активность в Нерюнгринском, Алданском, Олекминском и Мирнинском районах. По прогнозным показателям ИСДМ-Рослесхоз высокий IV класс пожарной опасности отмечается в Амгинском, Нюрбинском и Чурапчинском районах.

С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 219 лесных пожаров на площади 115 104,6 га, в аналогичный период прошлого года — 803 лесных пожара на площади 813 331,37 га.