В Якутии выявлено 30 новых случаев коронавирусной инфекции

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По состоянию на 3 июля в Якутии зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 12 случаев, Мирнинском районе — 4, Намском — 3, Горном, Ленском, Нюрбинском, Таттинском, Чурапчинском районах — по 2 случая, в Мегино-Кангаласском районе — 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 1 230 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 371 725 тестов.