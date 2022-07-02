Доступный интернет дойдет до всех арктических районов Якутии в течение трех лет

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Доступный интернет в ближайшие годы может появиться во всех арктических районах республики, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямого эфира в соцсетях.

«Проблему цифрового неравенства обязательно нужно решать. Мы работаем над этим. На днях я проводил совещание с руководством правительства. Разработан достаточно амбициозный план, согласно которому вместе с министерством цифрового развития страны хотим за три года провести оптоволокно во все районные центры Арктики и на труднодоступные территории», — сказал он.

Глава отметил, что Минцифры России предложило софинансировать 50%, остальное республика должна изыскать сама. В данное время идет планирование бюджета.

И, согласно проекту, к концу 2025 года все районные центры якутской Арктики будут подключены к высокоскоростному интернету — это 84 населенных пункта и 60 000 жителей.