Неожиданная помеха на дороге привела к аварии в Якутии. Пострадал подросток

Фото: t.me/gibdd14

Девочка 2007 г.р. пострадала в ДТП в Амгинском улусе, произошедшем из-за животного на проезжей части, сообщает ГИБДД по Якутии.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть около 10 часов вечера 1 июля. Как было предварительно установлено, водитель 1977 г.р. на Toyota Platz ехал по муниципальной дороге «Алтан-Сатагай». На 30-м километре на проезжую часть внезапно вышло животное, какое именно — не уточняется. От неожиданной встречи водитель резко повернул влево, чтобы избежать столкновения. Машина съехала с дороги, проехала несколько десятков метров и врезалась в пень.

Фото: t.me/gibdd14

Пострадала пассажирка 2007 г.р., сидевшая позади водителя. В момент аварии она не была пристегнута ремнем безопасности. В больнице у девочки диагностировали вывих тазобедренного сустава.

По факту ДТП проводится проверка.