В Якутске установили первую сваю «умной поликлиники» в Гагаринском округе

Фото: Андрей СОРОКИН

В столице республики начинается строительство поликлиники городской больницы № 2 на 600 посещений в смену. В торжественной установке первой сваи нового здания принял участие глава Якутии Айсен Николаев, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Андрей СОРОКИН

Городская больница №2 оказывает медицинскую помощь 42 тысячи жителям на территории Гагаринского округа, микрорайона Марха и села Маган.

Фото: Андрей СОРОКИН

Как отметил Айсен Николаев, к концу следующего 2023 года больница получит современную оснащенную поликлинику. Медицинский комплекс будет расположен на перекрестке автострады 50 лет Октября и улицы Севастопольская.

Фото: Андрей СОРОКИН

Шестиэтажное здание площадью более 8,8 тысяч квадратных метров станет одним из самых крупных объектов первичного звена в республике. Здесь расположатся детская и взрослая поликлиники, женская консультация, центр амбулаторной онкологической помощи, а также другие специализированные отделения. Новая поликлиника будет работать в формате «SMART» с подключением к единой информационной системе «умная поликлиника». Будет оснащена современным оборудованием экспертного класса.

Объект возводится с привлечением частных инвестиций в рамках соглашения между республикой и ООО «ВИС Развитие».

Фото: Андрей СОРОКИН

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