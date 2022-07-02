Пьяный подросток без прав устроил аварию на федеральной автодороге «Колыма»

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Ночью 2 июля на 243 километре ФАД «Колыма» в Таттинском районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

17-летний юноша на Toyota Vista ехал из села Боробул в сторону села Черкех. Он не выдержал безопасную скорость и не справился с рулевым управлением. Из-за этого он выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с машиной Toyota Ipsum под управлением 42-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал сам несовершеннолетний водитель и 14-летняя пассажирка Toyota Ipsum. Юношу госпитализировали с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом бедра, девочку — с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.

У 17-летнего юноши водительских прав нет. Ко всему прочему, он еще и оказался нетрезв — проведенное освидетельствование с помощью технического средства «Динго Е-200» установило состояние алкогольного опьянения, результат анализа составил 0,220 мг/л.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.